Около 700 российских компаний открыли второе юридическое лицо в Объединенных Арабских Эмиратах после начала войны в Украине, пишут российские СМИ со ссылкой на официальные источники.

По данным ведомств, с прошлого года число таких компаний возросло в пять-семь раз. Большая часть из них – организации IT сферы.

Сначала свои представительства на Ближнем Востоке открывали преимущественно малый и средний бизнес. Однако вслед за ним на местный рынок пришли и крупные российские компании. Таким образом они сохраняют бизнес в условиях санкций Европы и США.