Состояние здоровья Тофига Ягублу находится в центре внимания Омбудсмена

По поручению уполномоченной (омбудсмен) по правам человека Азербайджана Сабины Алиевой врач-член Национальной превентивной группы 14 сентября навестил Тофига Ягублу, переведенного из следственного изолятора № 3 Пенитенциарной службы министерства юстиции в City Hospital в связи с отказом последнего принимать пищу, поинтересовался его состоянием, изучил медицинские документы.

Как сообщили в понедельник Trend в Аппарате омбудсмена, в ходе встречи состояние здоровья Ягублу было обсуждено с его лечащим врачом профессором Адилем Гейбуллой.

Было отмечено, что Ягублу и все еще отказывается принимать пищу, его состояние оценивается как стабильное и находится под врачебным контролем.

Вопрос находится в центре внимания Омбудсмена, сообщили в Аппарате.

Между тем, Адиль Гейбулла комментируя состояние оппозиционного политика агентству Turan сказал, что состояние Тофига Ягублу стабильное. В настоящее время он получает определенное поддерживающее лечение, каких-либо осложнений и последствий нет.

По словам Гейбуллы, в клинике City Hospital, куда Ягублу в критическом состоянии был доставлен два дня назад, политику вводят лекарства, необходимые для поддержки сердца, электролиты.

Питательных веществ не вводят, поскольку Ягублу отказывается от еды. Риски для жизни Ягублу остаются.

Однако проводится лечение, и общественность может не беспокоиться, поскольку сейчас Ягублу находится в более надежном месте, сказал профессор.