По заявлению руководителя центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили тяжелое и может еще ухудшиться, если его не переведут за границу.

Как она сообщил журналистам перед посещением Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед», у Саакашвили по-прежнему повышенная температура, что, предположительно, указывает на то, что идет инфекционно-интоксикационный процесс.

«Ведется мониторинг состояния здоровья, приходят различные эксперты. Заключение подходит к концу. Случай очень сложный, нас встретило много сопротивления. Подключено множество экспертов, так как состояние здоровья тяжелое. Практически, полноценная диагностика не проведена. Модусом заключения будет его срочный перевод куда-либо в зарубежную университетскую клинику, где будет проведена верная диагностика и лечение. Мы думаем, что проблема в диагностике. Состояние здоровья тяжелое и ожидается, что станет еще тяжелее. Есть повышение температуры, что говорит о том, что где-то есть инфекционно-интоксикационный процесс, это мое мнение. Необходим срочный перевод, правильный диагноз и дальнейшее лечение и реабилитация», — сказала Джишкариани.

По ее словам, причина повышенной температуры не установлена. Что касается проведенного теста на коронавирус, то, по словам Мариам Джишкариани, тест отрицательный и у Михаила Саакашвили нет коронавируса. (apsny.ge)