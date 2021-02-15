Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Турции и США

Террористическая организация РКК несет ответственность за убийство 13 граждан Турции на севере Ирака. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщают диписточники в турецком МИД.

Глава американской дипломатии выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с произошедшим.

Согласно информации, стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений Турции и США, а также затронули ряд региональных вопросов, борьбу с терроризмом, включая террористические организации FETÖ, PKK/PYD, тему закупки Анкарой российских ЗРК С-400, ситуацию в Сирии и Восточном Средиземноморье.

Собеседники сошлись во мнениях о необходимости активизировать диалог между Анкарой и новой администрацией США на основе взаимного уважения и искренности.

В ходе беседы Мевлют Чавушоглу выразил обеспокоенность Турции недавними заявлениями Вашингтона относительно убийства террористами РКК группы похищенных турецких граждан.

Главы внешнеполитических ведомств договорились более детально обсудить все вопросы повестки дня в ближайшие дни.

Мевлют Чавушоглу поздравил коллегу с назначением на пост госсекретаря США. (Агентство Анадолу)