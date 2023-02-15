15 февраля 2023 года состоялся очередной телефонный разговор между главой МИД АР Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и перспективы переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Дж.Байрамов отметил, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан гарантирует безопасность только граждан, транспортных средств и грузов на лачынской дороге, но РА злоупотребляет этой трассой для незаконной экономической деятельности, ротации армянских военных, перевозки мин. Он отметил, что легитимные требования протестующих на лачынской дороге до сих пор не выполнены.

Министр подчеркнул, что заявления о якобы «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе не имеют под собой никаких оснований. Он также обратил внимание на то, что Армения допускает манипуляции в переговорном процессе по мирному договору.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.