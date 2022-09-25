Нияз Нифтиев, избранный членом правления Совета прессы (СП) на VIII съезде журналистов Азербайджана, состоявшемся 24 сентября, подал сегодня заявление об отставке в связи с чрезмерной занятостью.

В этой связи было проведено внеочередное заседание правления Совета прессы.

Председатель Совета прессы, главный редактор газеты «525-ci qəzet» Рашад Меджид проинформировал участников заседания о повестке дня.

Он обосновал важность чуткого отношения к отставке Н.Нифтиева с точки зрения ускорения корректировки структуры и последующей деятельности Совета прессы.

При обсуждении вопроса было отмечено, что Н.Нифтиев был избран в правление как кандидат от журналистов на 8-м съезде. Поскольку Афлатун Амашов, избранный членом Совета прессы, назначен главным редактором газеты «Xalq qəzeti», а также много лет возглавлял Совет прессы в качестве кандидата от журналистов, было принято решение включить его в список как представителя журналистов.

Правление Совета прессы приняло решение о включении в состав правления следующего кандидата, набравшего наибольшее количество голосов от представителей общественности – руководителя Института молодых демократов, политолога Егану Гаджиеву.