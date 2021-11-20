В Анкаре состоялось двустороннее координационное заседание между администрациями связи Азербайджана и Турции по согласованию радиочастотных присвоений для цифровых теле- и радиовещательных станций и сетей мобильной связи.

Об этом сообщает министерство цифрового развития и транспорта Турцции.

Азербайджан на заседании представляли представители министерства цифрового развития и транспорта, министерства связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики, Государственного управления радиочастот, а также операторов мобильной связи.

Стороны обсудили и согласовали частоты и другие технические параметры цифрового радио- и телевещания на приграничных территориях двух стран, принципы и критерии координации, использование частот для мобильных систем и технические параметры.