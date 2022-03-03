Сегодня состоялась презентация новой книги генерального директора Национального музея истории Азербайджана НАНА, академика Наили Велиханлы «Зангезур – от арабов до монголов» (Баку: Təhsil, 2021, 264 с.).



Как сообщает #, мероприятие открыла академик Наиля Велиханлы. Говоря о важности написанной ею книги, академик сказала, что настоящая книга, написанная на основе сравнительного анализа разноязычных источников и результатов соответствующих научных исследований, посвящена изучению шестивекового периода между арабскими и монгольскими нашествиями региона под названием Зангезур, входящего в состав территории Азербайджан с XIV века. Исследование охватывает историю края в раннее средневековье, особенно, политическую историю одной из провинций Кавказской Албании того времени, охватывавшей большую часть Зангезура – Сюника (Сисаджан, Сисакан), исследованы вопросы и проблемы, связанные с языком и религией населения, а также внутренними и внешними связями в регионе, опровергнуты предвзятые и противоречивые утверждения, заблуждения и мнения в армянской историографии.

Затем выступил исполнительный директор Национального музея истории Азербайджана НАНА, д.ф.п.и., доцент Фархад Джаббаров. Говоря о научно-теоретической значимости книги, Ф.Джаббаров отметил, что ценные исследования академика Наили Велиханлы по истории Зангезурского края в VII-XII веках еще раз подтверждают значение этого края в истории Азербайджана в целом, в том числе и Кавказской Албании.

На мероприятии выступили также директор Института Кавказоведения НАНА, член-корреспондент НАНА Муса Гасымлы, вице-президент НАНА Гёвхар Бахшалиева, Генеральный директор Института Истории имени А.А.Бакиханова, профессор Керим Шукюров, академик Наргиз Ахундова, Генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии, д.и.н., профессор Аббас Сеидов, директор Института научной истории, профессор Марьям Сеидбейли, исполнительный директор по научной работе Института истории им. А.А. Бакиханова Джаби Бахрамов, заведующий отделом истории Азербайджана средних веков Института истории т.и.д. Тофик Наджафли, заведующий отделом древней истории Азербайджана Института истории Аллахверди Алимирзоев. Они поблагодарили Наилю Велиханлы за непокладный труд, подчеркнули важность этой научной работы, предложили перевести книгу на русский и английский языки и представить ее мировой общественности.

В завершение заведующий отделом популяризации истории Азербайджана и организации экскурсий Национального музея истории Азербайджана, д.ф.п.и. Бахтияр Саилов поздравил Наилю Велиханлы с выходом в свет новой книги. Он также подчеркнул особую роль Наили ханум, которая на протяжении 24 лет возглавляет музей, в сохранении более 300 тысяч ценных материалов по истории Азербайджана, их исследовании и пропаганде посредством научных изданий.

В мероприятии также приняли участие магистры Института Истории имени А.А. Бакиханова НАНА.