Состав правительства Чехии, которое намерены сформировать победившие на недавних парламентских выборах в республике две либеральные партийные коалиции, пополнится тремя новыми министрами — по европейским делам, законодательству, а также по вопросам науки и исследованиям. Об этом сообщила в среду газета Mladá fronta DNES.

Входящие в победившие на выборах партийные коалиции и ныне составляющие правительство праволиберальная Гражданская демократическая партия (ГДП), христианские демократы, партия «Традиция. Ответственность. Процветание — 09», Чешская пиратская партия и центристское движение «Старосты и независимые» согласовали программное заявление кабмина. Их лидеры планируют подписать его в предстоящий понедельник. Местные СМИ 20 октября проинформировали, что в проект данного документа внесены положения о необходимости пересмотра отношений страны с Россией и Китаем, которым предполагается ограничить доступ к ключевой инфраструктуре государства.

Коалиционные партнеры договорись о распределении министерских портфелей между партиями. Имена политиков, которые станут министрами, пока не сообщаются, отметила Mladá fronta DNES.