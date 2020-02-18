Сосотоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» победил «Ливерпуль» (1:0), «Боруссия» одолела «ПСЖ» (2:1).

Автором единственного мяча в матче «Атлетико»-«Ливерпуль» стал полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес. Он поразил ворота англичан на 4-й минуте.

Ответный поединок команд состоится 11 марта и пройдет на «Энфилде».

Добавим, что команда Юргена Клоппа является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «красные» выиграли трофей, одолев в финале «Тоттенхэм» (2:1).

Лучшим же игроком встречи «Боруссия»-«ПСЖ» стал норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который забил два мяча, один из которых стал победным. Примечательно, что этот поединок стал первым в ЛЧ для новичка «шмелей». У гостей единственный мяч забил нападающий Неймар. Он сравнял счет на 75-й минуте.

Добавим, что ответный матч команд состоится 11 марта и пройдет в Париже.