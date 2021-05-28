Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвают Армению и Азербайджан немедленно предпринять шаги для деэскалации ситуации и начать переговоры с целью делимитации и демаркации границы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

Сопредседатели также с тревогой отмечают ряд недавних сообщений об инцидентах на недемаркированной армяно-азербайджанской границе.

«Использование угрозы применения силы для разрешения пограничных споров неприемлемо»,- говорится в заявлении.

Сопредседатели выражают готовность оказать содействие продвижению процесса делимитации и демаркации и призывают стороны в полной мере выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с Заявлением от 10 ноября 2020 года.

Напомним, что армянские диверсионные группы 27 мая, около 03:00, пересекли государственную границу Азербайджана и попытались осуществить минирование территорий Азербайджана и другие провокационные действия.

Согласно предварительной информации, две диверсионно — разведывательные группы пересекли госграницу Азербайджана в двух направлениях. Одна состояла из девяти, а другая – из 15 военных. Передвижение диверсионно — разведывательных групп было взято под контроль. Азербайджанская армия незамедлительно приняла оперативные меры против обеих групп, когда армянские военные минировали пути снабжения и другие дороги на территории Азербайджана.

В результате были разоружены и задержаны четверо армянских военных, в том числе один офицер, из первой диверсионно — разведывательной группы и двое военных из другой, всего шесть человек.

Географические координаты территории, на которой были задержаны армянские диверсанты — 40 градусов 9 минут 6 секунд северной широты и 45 градусов 58 минут 7 секунд восточной долготы (N 40°09′06″; E 45°58′07″). Остальные армянские военные спешно покинули территорию Азербайджана.