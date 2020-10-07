Сообщение МО: По всей линии фронта зафиксированы взаимные артиллерийские обстрелы

В ночь на 7 октября по всей линии фронта продолжались бои.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, наши войска в различных направлениях фронта провели боевые операции с целью закрепления достигнутого в минувшие дни успеха. Были зафиксированы взаимные артиллерийские обстрелы.

В результате артиллерийских ударов, нанесенных в течение вчерашнего дня противнику, в районе обороны 5-го полка из строя был выведен командно-наблюдательный пункт. Имеется много погибших и раненых.

Артиллерийским ударом были выведены из строя 1 танк и 3 пушки противника.

Согласно полученной информации, из-за нехватки продовольствия у 1-го полка противника возникают серьезные проблемы с обеспечением продовольствием личного состава. В результате этого личный состав вражеских подразделений самовольно покидает боевые позиции. В других подразделениях также есть серьезные проблемы с боеприпасами и топливом. Из-за отсутствия у вражеских подразделений взаимодействия в области обороны в некоторых направлениях друг по другу был открыт огонь, есть погибшие и раненые.