Украинские медиа сообщили в воскресенье о нескольких взрывах в Одессе.

Местные власти пока не обнародовали более детальной информации. Жителям города и области рекомендовали пройти в укрытия, передаёт РБК Украина.

По неофициальным сообщениям, сработала украинская ПВО, но по меньшей мере одна российская ракета долетела и взорвалась на территории Одессы. Издание «Думская» написало, что было слышно 4 взрыва. За городом виден дым.

Тем временем оперативное командование «Юг» ВСУ Украины назвало максимально высокой угрозу ракетной атаки с моря. Украинские военные предупредили, что 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота России маневрируют в Чёрном море вдоль побережья аннексированного Крыма. Среди них есть шесть носителей крылатых ракет «Калибр», а также четыре больших десантных корабля. Ввиду приверженности России «сакральности и выдающимся датам» угроза ракетных атак с моря максимально высока, подчёркивает командование «Юг».