Билеты на концерт популярного азербайджанского рэпера Орхана Зейналлы были проданы за рекордные 20 часов — таким солдаутом до сих не мог похвастаться ни один отечественный исполнитель!

Как сообщили # организаторы концерта, по этой причине был добавлен еще один день, и теперь Орхан выступит в Elektra Hall 20 и 21 ноября.

Орхан Зейналлы — бывший солист популярной группы H.O.S.T. После ее распада продолжил сольную карьеру, а позже решил переехать в США, где и проживает в настоящее время.

Предстоящие концерты станут для Орхана первыми в Баку после 6-летней паузы.

Программа, которую он представит, называется «40-cı Paralel».

«Мое творчество после песни «40-cı Paralel», которую я выпустил в 2019 году, разделилось на до и после. Уверен, что предстоящий концерт станет поворотным моментом в моей жизни. Это будет отчет о моей 15-летней музыкальной карьере. Благодарен всем за поддержку», — сказал Орхан Зейналлы.