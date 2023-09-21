Проект мирного соглашения между Арменией и Ереваном состоит из пяти основных пунктов. С таким заявлением выступил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Проект мирного соглашения между Арменией и Ереваном состоит из пяти основных пунктов, обусловленных международным законодательством. Одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны», — подчеркнул Амирбеков в интервью телеканалу Sky News Arabia. Он отметил, что проект соглашения «предусматривает признание суверенитета двух стран и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами», а также «декларирует невмешательство сторон во внутренние дела друг друга».

«Я убежден, что реализация этих принципов позволит Азербайджану и Армении выработать окончательную модель мирного разрешения конфликта, мы скоро дойдем до этих решений», — заявил представитель азербайджанского лидера.

Амирбеков подчеркнул, что азербайджанская сторона уже предоставила армянской черновик мирного соглашения и теперь ожидает ответа. «Что же касается репатриации армян с территории Нагорного Карабаха, то это не является принципом, на котором основывается это соглашение, поскольку данный вопрос является внутренним делом Азербайджана», — указал он.