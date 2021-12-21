Подруга известного белорусского оппозиционера Романа Протасевича россиянка Софья Сапега написала белорусскому руководителю Александру Лукашенко прошение о помиловании. Об этом рассказал отчим Сапеги Сергей Дудич в эфире радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, 21 декабря.

«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президента. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать, что будет», — сказал Дудич.

Он напомнил, что родственники обращались в администрацию президента РФ после задержания Сапеги. «Нам пришел ответ из МИДа, что ваше дело и судьба Софьи находятся под контролем, и что российские дипломаты следят за ситуацией и ходом расследования. Что можем, мы делаем, мы стучались везде», — сказал он.

Софья Сапега была задержана вместе с бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске в мае. В декабре Следственный комитет Беларуси предъявил Сапеге окончательное обвинение по статье о разжигании вражды. Минимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

Дело Сапеги уже передано в суд. Следователи отметили, что обвиняемая добросовестно выполнила все условия заключенного с ней досудебного соглашения. (DW)