SOCAR урезает надбавки?

В Госнефтекомпании SOCAR c 1-го июля на 50% снижены надбавки к зарплатам, назначаемые за профессионализм, особые заслуги, ответственные должности и др. Соответствующий приказ подписал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, информирует ИА Туран со ссылкой на свой источник. Пожелавший остаться неизвестным сотрудник компании сообщил изданию, что надбавки ликвидированы, поскольку упала цена нефти.

Немногим ранее SOCAR обнародовала консолидированную финансовую отчетность за минувший год, получившую положительное заключение аудиторской компании Ernst & Young Holdings (CIS) B.V. По данным аудированной финансовой отчетности, SOCAR завершила год с общей прибылью 5,8 млрд манатов. При этом чистая прибыль компании составила — 651 млн манатов, текущие активы — 19,2 млрд манатов, а текущие обязательства — 17,3 млрд манатов.

Согласно подсчетам ученого-экономиста Губада Ибадоглу, важнейший индикатор эффективности работы компании — чистая прибыль за прошлый год уменьшилась более чем в три раза по сравнению с 2017 годом, и в два раза по сравнению с 2018 годом. «Ожидания на текущий год рассчитаны с убытком», — говорит ученый. Чистая прибыль, безусловно, интересует экономистов намного больше остальных показателей, поскольку это и есть цель деятельности компании.

«Сравнение показывает, что чистая прибыль SOCAR в минувшем году сократилась в разы, — сообщил он. – Так, в 2017 году упомянутый показатель составил 2 млрд. 92 млн. манатов, в 2018 году – 1 млрд. 224 млн. В минувшем году чистая прибыль компании сократилась до 651 миллиона манатов. Эта тенденция повредит результатам финансовой деятельности SOCAR в 2020 году». В минувшем году SOCAR погасила кредиты на сумму 1,082 миллиарда манатов, а в предыдещем году компания привлекла краткосрочные и долгосрочные кредиты на сумму 1,171 миллиарда манатов от местных и иностранных банков, говорит экономист.

На 1 января сего года долговые обязательства SOCAR составили 11 миллиардов 369 миллионов манатов. При этом компания погасит большую задолженность по графику в 2022 году и в первой половине 2023 года.

Согласно отчету, доходы компании составили 83,8 миллиарда манатов. Значительная часть этих поступлений приходится на долю торговых операций с нефтью и нефтепродуктами. За отчетный период 92,7% от общих доходов SOCAR было зарегистрировано на внешних рынках, из них 63,7 миллиарда манатов пришлось на долю сделок, проводимых швейцарскими «дочками» Госнефтекомпании — SOCAR Trading и SOCAR Energy Holding. По итогам минувшего года текущие активы Госнефтекомпании составили 19,2 миллиарда манатов и превысили текущие обязательства (17,3 миллиарда манатов), долгосрочные активы оцениваются в 46,2 миллиарда манатов, а долгосрочные обязательства — в 23,8 миллиарда манатов.

P.S.: Уточнить информацию о 50-процентном сокращении надбавок к зарплатам сотрудников SOCAR не удалось. Телефон отдела по связям с общественностью Госнефтекомпании не отвечает. Также остался без ответа запрос, сделанный на официальной странице SOCAR в соцсети Facebook.