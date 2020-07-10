Со следующего месяца Грузия открывает границы пяти странам ЕС

Грузия с 1 августа откроет свои границы без предварительных условий пяти странам ЕС — Германии, Латвии, Литве, Франции и Эстонии. Это означает, что граждане данных государств смогут беспрепятственно въехать в Грузию, заполнив заранее специальную электронную анкету. При этом они должны прибыть из своей страны прямым авиарейсом, сообщает Голос Америки.

«Мы ожидаем, что будем полностью контролировать процесс, это не будет опасным для наших граждан и у нас не будет массовых внутренних передач. Исходя из этого мы приняли решение, что с определенными странами у нас будет полное безусловное сообщение», — заявила в своем комментарии глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Также с 1 августа разрешены деловые визиты в Грузию из всех стран, однако при условии, что гости, посещающие Грузию по делам, каждые 72 часа будут делать ПЦР тест на наличие COVID-19 за свой счет, или же в качестве альтернативы пройдут обязательный двухнедельный карантин, который оплатят сами.

При этом граждане Грузии при въезде в страну обязаны пройти двухнедельный карантин в специальных гостиницах за счет государства.