Снятый при поддержке Министерства культуры Азербайджана документальный фильм «Шуша — ты свободна!» совместного производства Бакинского медиа-центра и студии «Salnaməfilm» будет представлен широкой аудитории в канун праздника Победы в Отечественной войне.

Как сообщили в Бакинском медиа-центре, в фильме впервые будут представлены детали «Шушинской операции», ставшей одной из самых ярких страниц современной военной истории Азербайджана.

Кинолента включает интервью азербайджанских солдат и офицеров, принимавших участие в «Шушинской операции», а также эксклюзивные кадры, снятые во время боевых действий.