СМИ сообщили о приверженности Лондона иранской ядерной сделке

Лондон остается приверженным сделке по ядерной программе Тегерана и призывает Иран выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил TACC источник в правительстве Великобритании в субботу, 11 января.

«Мы продолжаем быть приверженными СВПД и призываем Иран выполнять условия сделки», — сказала собеседница агентства в ответ на просьбу прокомментировать, повлияет ли признание Тегераном ошибочного уничтожения военными самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» на позицию Соединенного Королевства по ядерной программе.

В свою очередь министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала защитить ядерную сделку с Ираном и помешать росту напряженности. «Предполагается, что мы не приостанавливаем выполнение Венского соглашения по СВПД пятилетней давности, а Иран прекращает его нарушать. Мы должны защитить это при содействии иранской стороны», — цитирует ее слова радиостанция France İnter.

Ранее, 10 января, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что страны-члены ЕС cохранят СВДП при условии выполнения Ираном договоренностей по соглашению. По словам Борреля, новые экономические санкции США не затронут платежного механизма INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который создали для расчетов с Ираном в обход американских ограничений.

9 января Тегеран допустил переговоры по СВПД после возвращения Вашингтона в сделку. Ранее президент США Дональд Трамп заявил , что участникам программы нужно выйти из нее и начать работу над новым соглашением для мировой безопасности.

В начале января иранская сторона отказалась от последнего ограничения в рамках соглашения, касающегося количества центрифуг, после убийства генерала Касема Сулеймани ВВС США в начале месяца. После этого МИД России сообщил о сохранении полной приверженности соглашению.

СВПД подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия в 2015 году. В мае 2018 года Соединенные Штаты решили выйти из договора, восстановив антииранские санкции. В связи с этим Тегеран полностью сократил свои обязательства в рамках соглашения (aif.ru)