СМИ: Марко Розе может возглавить «Милан»

«Милан» может предложить пост главного тренера наставнику «Боруссии» (Менхенгладбах) Марко Розе. Об этом сообщает MilanLive ссылкой на Tuttosport, передает «Чемпионат».

По информации источника, инициатором идеи является глава отдела спорта и развития «Ред Булл» Ральф Рангник, которого владельцы «Милана» сами хотели бы видеть на посту главного тренера команды, но не сходятся с ним в финансовой стороне вопроса. Рангник хочет подписать пятилетний контракт, получить 140 000 000 евро на перестройку системы клуба, привести около 20 своих сотрудников, а также получить 75 000 000 — 80 000 000 евро на трансферы. Также тренер хочет, чтобы команда играла с использованием новейших тактических схем, а для этого средний возраст игроков должен быть уменьшен до 22 лет.

При этом главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман отказался от предложения «Милана», заявив, что оно ему неинтересно.

Другими претендентами на пост наставника «россонери» являются бывший главный тренер «Спартака», «Арсенала» и ПСЖ Унаи Эмери, а также экс-наставник «Валенсии» Марселино.