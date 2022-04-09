Канцлер Австрии Карл Нехаммер прибыл в субботу в Украину. Он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром украинской столицы Виталием Кличко.

Как передает ТАСС, кадры прибытия Нехаммера показали австрийские телеканалы.

Нехаммер также посетит город Буча. «Мой визит в Киев и Бучу по приглашению президента Зеленского должен послужить тому, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с украинским населением», — говорилось в заявлении Нехаммера, которое приводило ведомство австрийского канцлера