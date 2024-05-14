Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, в ходе которого он намерен обсудить вопросы оказания Украине военной помощи со стороны Соединенных Штатов, сообщил Госдепартамент.

Сам Блинкен написал в соцсети Х: «Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии».

Блинкен прибыл ночным поездом из Польши и должен в ближайшее время встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В первую очередь эта поездка направлена на то, чтобы послать четкий сигнал украинцам, которые, очевидно, находятся в очень трудном положении как в связи с боями на восточном фронте, так и в связи с тем, что российские войска расширяют трансграничные атаки в Харьковской области», — сказал журналистам член американской делегации.

В ходе встреч с украинскими должностными лицами американский госсекретарь планирует подтвердить сохраняющуюся поддержку Украины со стороны США, отметил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства рассчитывает выступить с речью, посвященной ситуации в Украине.

Это четвертый визит Блинкена в Киев с начала полномасштабного российского вторжения. И первый после утверждения в конце апреля Конгрессом пакета военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. (svoboda.org)