Несколько арабских стран и Турция готовы координировать усилия с Соединенными Штатами, направленные на восстановление Газы, определение политического будущего территории и достижение долговременного мира, безопасности и стабильности в регионе, заявил в понедельник Госсекретарь Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен находится в поездке по региону, во время которой он посетил Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В понедельник после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом Блинкен сообщил, что наследный принц, фактический правитель Саудовской Аравии, выразил «очевидный интерес» к установлению дипломатических отношений с Израилем при условии завершения войны в Газе и практических шагов в направлении создания палестинского государства. «Интерес существует, он реален, он может изменить ситуацию», — подчеркнул Энтони Блинкен.

Как отмечает информационное агентство Associated Press, согласие арабских стран и Турции начать подготовку к восстановлению Газы свидетельствует об изменении их позиции. До сих пор они отвергали подобные призывы США, требуя прекращения огня и улучшения положения палестинцев, находящихся в Газе, в качестве предварительного условия.

Во вторник и среду Энтони Блинкен встртится с руководством Израиля и палестинской автономии, с которыми он обсудит предложения Турции, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Госсекретарь США завершит свою поездку по региону встречей с президентом Египта.

Это четвертая за последние три месяца поездка Энтони Блинкена на Ближний Восток. Главная цель Белого дома, по словам американских экспертов, не допустить превращения конфликта между Израилем и ХАМАСом в региональный конфликт. (svoboda.org)