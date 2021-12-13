В Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции умерли уже 800 тыс. человек, сообщает агентство Reuters в воскресенье, 12 декабря, отмечая, что всплеск смертей еще предстоит в связи с распространением нового штамма «Омикрон».

В январе–ноябре 2021 года число погибших в США уже превысило количество погибших за весь 2020 год.

Согласно отчету Reuters, c начала года более 450 тыс. человек в Штатах умерли от COVID-19, что составляет 57% всех смертей в стране от этой болезни с начала пандемии. Отмечается, что такой рост смертности связывают с распространением варианта «Дельта».

США, по информации агентства, занимают первое место среди стран G7 по количеству смертей на душу населения от COVID-19 в период с 1 января по 30 ноября. Так, на страну приходится 14% всех зарегистрированных смертей. Уровень смертности в Соединенных Штатах также в три раза выше, чем в Канаде, и в 11 раз выше, чем в Японии.