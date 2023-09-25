Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана призвала армянских жителей Карабахского региона как можно скорее сдать оружие.

Как сообщает #, информацию об этом распространила пресс-служба СГБ.

«СГБ призывает армянское население Карабахского региона как можно скорее сдать оружие и воздержаться от противоправных действий, уничтожения документов, имущества, создающих угрозу общему развитию районов, входящих в Карабахский экономический район Азербайджанской Республики, а также благополучию армянского населения, его реинтеграции в азербайджанское общество в условиях мира, решению социальных и гуманитарных вопросов, защите правопорядка, стабильности и общественной безопасности. При этом полностью гарантируется защита прав и свобод лиц армянской национальности, сдавших оружие и выполняющих требования законодательства Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении.