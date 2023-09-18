В Грузии планируется запуск аналога украинских массовых протестов 2014 года — «евромайдана», который в итоге привел к госперевороту, — заявили в грузинской Службе госбезопасности (СГБ), передает ТАСС. По данным ведомства, за организацией подобных мер стоит группа лиц, в частности экс-замминистра внутренних дел Грузии Георгий Лордкипанидзе, уехавший на Украину.

«В октябре-декабре текущего года планирует в Грузии устроить дестабилизацию и гражданские беспорядки, чья конечная цель — свержение власти насильственным путем <…> по подтвержденным сведениям, организаторы рассматривают возможность осуществить в Грузии сценарий, схожий с прошедшим на Украине в 2014 году «евромайданом», — говориться в сообщении.

В СГБ добавили, что это не единственный сценарий, рассматриваемый заговорщиками. В ведомстве подчеркнули, что запуск протестов приурочен к опубликованию Еврокомиссией своего решения по статусу кандидата в Евросоюз для Грузии — в октябре ожидается предварительное заключение, а в декабре окончательный вывод.