Слушания по экстрадиции Ассанжа перенесены на сентябрь

Слушания в Великобритании по вопросу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за пандемии коронавируса перенесены минимум на сентябрь. Соответствующее постановление в понедельник, 4 мая, вынес Вестминстерский магистратский суд Лондона.

Адвокаты Ассанжа и власти США на минувшей неделе пришли к выводу, что из-за локдауна в Великобритании подготовка к слушаниям и проведение полноценной судебной сессии затруднены. Точная новая дата заседания пока не объявлена. Изначально оно должно было пройти 18 мая.

Основатель WikiLeaks при вынесении магистратским судом Лондона постановления не присутствовал, в том числе и по видеосвязи. По данным информагентства PA, причиной стало плохое самочувствие.

Ранее экс-юрист Ассанжа и мать двоих его детей — Стелла Моррис — в Twitter потребовала на время освободить его из британской тюрьмы из-за возможной угрозы его здоровью. (DW)