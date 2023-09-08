Премьер-министр Словении Роберт Голоб призывает Евросоюз начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины (БиГ) в Евросоюз до конца 2023 года. Об этом говорится в письме политика председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, текст которого опубликован на сайте правительства Словении.

Голоб приветствовал слова Мишеля о необходимости быть готовыми к расширению ЕС в сторону Западных Балкан к 2030 году. «В отношении Боснии и Герцеговины я хотел бы призвать вас и наших коллег в Европейском совете быть более амбициозными. Я ожидаю, что мы примем решение о начале переговоров о вступлении (в Евросоюз) Боснии и Герцеговины к концу текущего года <…>. Данное решение показало бы, что мы осознаем стратегическое и стабилизирующее значение процесса расширения <…>», — написал политик.

Как указывается в письме, в БиГ в рекордно короткие сроки «были сформированы правительства на всех уровнях после более чем десятилетнего застоя», был увеличен госбюджет. «Босния и Герцеговина добилась почти 100%-го соответствия внешней политике ЕС, продемонстрировав свою институциональную приверженность целям и ценностям еврообъединения, — написал словенский премьер-министр. — <…> начало переговоров о вступлении придало бы дополнительную позитивную динамику процессу интеграции БиГ в ЕС».