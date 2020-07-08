Сломанное детство: увеличит ли пандемия число ранних браков в Азербайджане?

Ранние браки — одна из социальных проблем в нашей стране. Принимаются законы, различные документы, направленные на борьбу с ней, но по-прежнему нередки факты, когда замуж выдают несовершеннолетних девочек. Конечно, официально это сделать невозможно. Потому девочка просто переезжает к выбранному ей родителями спутнику жизни после кябина — религиозной регистрации брака, хотя по закону его можно заключить только если есть официальное свидетельство о браке.

Правда, в ООН отмечают, что в последнее время в Азербайджане количество ранних браков пусть и медленно, но сокращается. Но эксперты данной организации предупреждают о том, что пандемия может увеличить число таких браков во многих частях мира. Семьи начнут чаще к ним прибегать, чтобы уменьшить свое экономическое бремя.

Глава неправительственной организации помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова заявила #, что она тоже беспокоится по поводу возможного роста ранних браков в Азербайджане из-за пандемии.

«Сейчас школы закрыты, нет никакого контроля над судьбой школьников, и неизвестно, что происходит за закрытыми дверями. В период социальной изоляции все сидят по домам и привычная жизнь людей нарушена. Представители НПО не могут ездить по районам и проводить мониторинги. Сейчас, по сути, регионы живут своей жизнью, а столица своей. В таких условиях число ранних браков может увеличиться, так как обязательно найдутся те, кто воспользуются моментом, понимая, что из-за карантина вероятность того, что госструктуры, НПО, общественность ничего не узнают, выросла. Массовые мероприятия сейчас запрещены, и все будет проходить в очень узком кругу», – говорит она.

По словам М.Зейналовой, важно, чтобы в районах представители исполнительной власти, муниципалитеты, полиция не допустили того, чтобы число ранних браков возросло. Они должны быть в курсе того, что происходит на вверенной им территории. Соседи, родственники, узнавшие о подобных случаях, также не должны оставаться безучастными и обращаться в соответствующие структуры, чтобы предотвратить такие факты.

Что касается роста ранних браков по причине бедности из-за потери доходов в карантин, то, как говорит эксперт, о том, как это скажется на количестве ранних браков, можно будет судить позднее, через несколько месяцев.

Глава правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов отметил, что «ранние браки», то есть браки с лицами не достигшими 18 лет, не регистрируются официальными органами, и по этой причине точно судить о числе таких браков невозможно.

«Достаточно убедительным (но не исчерпывающим) показателем является количество детей, рожденных вне брака малолетними матерями. Для возрастной категории 15-17 лет пик был пройден в 2010-11 гг., когда доля рожденных такими матерями детей составляла 2,5%, т. е. ими рождался каждый 40-й ребенок. Сейчас этот показатель составляет 1,5% — снижение достаточно заметное. В абсолютных показателях это еще наглядней: число детей, рожденных малолетними матерями, снизилось вдвое: с 4392 в 2011 г. до 2129 детей в 2018 г.

При этом по статистике, в сельской местности малолетние матери рожают в 2 раза чаще, чем городе (2,1% против 1,0%). Это указывает на связь с сельскими традициями, которые успешно противостоят гендерной политике правительства», – сказал эксперт.

Он отметил, что послуживший причиной зачатия ребенка половой акт с такими матерями должны были совершить в 14-16 лет, что запрещено законом. При строгом следовании букве закона должны были осуждаться тысячи т. н. «мужей» — педофилов, хотя в реальности эта статья у нас применяется достаточно редко. Возможно, что на динамику рождения детей повлияло некоторое ужесточение отношения к педофилам в последние годы. Но если педофилы стали чаще и лучше предохраняться, то это еще не говорит о том, что таких пар стало меньше.

«Надо учитывать и то, что в целом наблюдается общая тенденция снижения числа деторождений и интереса к официальным брачным отношениям. На фоне общего роста населения, в период 2011-2018 гг. общее число рождений снизилось в 1,27 раз (с 176 до 139 тыс.). Число браков на 1000 человек снизилось с 9,7 до 6,4, а число разводов, наоборот, выросло (с 1,2 до 1,5 промилле). В последнее десятилетие вне брака стабильно рождались примерно 15-16% детей. Растет средний возраст вступающих в брак, сейчас он составляет для первого брака 23,7 лет для женщин и 27,7 лет для мужчин.

Налицо,– говорит Э.Зейналов, – пересмотр обществом отношения к браку, деторождению, планированию семьи, и это накладывается и на динамику ранних браков. Но в целом отрицательного отношения общества к таким отношениям пока не выработано».

По его мнению, пандемия сама по себе не способна стимулировать педофильские тенденции. Вряд ли усилится и сексуальная эксплуатация детей, если они сидят дома, под круглосуточным контролем родителей, не ходят в школу и на молодежные «тусовки».

«Какие элементы привнесла в нашу жизнь пандемия? Изоляция, виртуализация социальных связей, регламентация передвижения. Это благоприятная почва для внутрисемейных конфликтов, домашнего насилия, затруднения жалоб на нарушения прав. В этих условиях ухудшаются отношения не только в ранних, но и в обычных браках»,–подчеркнул глава ПЦА.

Но чтобы уменьшить риски властям нужно, прежде всего, сформировать жесткую позицию в отношении ранних браков и сексуальной эксплуатации детей. Момент, как считает правозащитник, для этого благоприятный: поменялось руководство Госкомитета по делам женщин, МВД, Прокуратуры, вице-президентом стала женщина. Как говорится, им и карты в руки.