Бывший президент Румынии Ион Илиеску умер на 96-м году жизни, сообщает Румынское радио со ссылкой на заявление больницы «Агриппа Ионеску» в Бухаресте.

«Ион Илиеску скончался 5 августа 2025 года. Он поступил в отделение интенсивной терапии 9 июня, на протяжении 57 дней госпитализации медики прилагали все усилия, чтобы обеспечить ему необходимый уход и лечение», — сообщили врачи.

У бывшего президента был диагностирован рак легких.

Илиеску стал первым демократически избранным президентом Румынии после падения власти Николае Чаушеску в декабре 1989 года. Он избирался президентом Румынии дважды.