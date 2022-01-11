В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 января ожидается дождь, 14 января — мокрый снег, местами в Баку — снег.

Об этом Report сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

По ее словам, вечером 13 и 14 января, наряду с похолоданием воздуха и сильным ветром, ожидаются скачки атмосферного давления, которые будут наблюдаться до 16 января: «Эффект сравним с ощущением, которое может возникнуть в результате подъема на высоту 1000 метров и спуска несколько раз за короткий промежуток времени. По этой причине людям, особенно страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется быть более осторожными и беречь свое здоровье».