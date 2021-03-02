Синоптики спрогнозировали на завтра ветреную погоду

3 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 15-18 м/с, временами с порывами, доходящими до 20-23 м/с.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем – 10-14 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем — 50-55%.

3 марта в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером местами ожидаются осадки, в горных районах снег. Местами туман, ветер западный, временами с порывами.

Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем – 10-15 градусов тепла, в горах ночью – 4-8, в высокогорных районах 10-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 3 марта на Абшеронском полуострове на фоне понижения атмосферного давления временами ожидается усиление северного ветра, что вызовет чувство беспокойства у метеозависимых людей.

В районах Азербайджана в основном в горных и высокогорных районах будет дуть западный ветер, порывы которого местами будут достигать 20-25 м/с.