В Баку и на Абшеронском полуострове утром 20 декабря будет дуть юго-западный ветер, который утром 21 декабря сменится северо-западным. Скорость ветра составит 15-18 м/с, временами 20 м/с, в отдельных частях полуострова усилится до 23 м/с. 21 декабря ночью и утром возможны дожди.

Ожидается, что с вечера 20 декабря до утра 22 декабря в северных и западных районах Азербайджана будет нестабильная погода, временами возможны дожди, местами интенсивные. В горных районах возможен снег. Западный ветер 20-21 декабря временами будет усиливаться до 15-20 м/с , местами до 23-28 м/с.