Синоптики обещают снег в день выборов

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, в некоторых местах вероятен мокрый снег, снег.