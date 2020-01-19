«Симпсоны» оказались в центре расистского скандала

Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала «Симпсоны» Апу Нахасапимапетилона, передает Variety. О причинах расставания с популярным героем 55-летний комик не уточнил, однако не исключено, что оно связано с расистских скандалом, который недавно разгорелся вокруг Апу.

«Я больше не буду озвучивать Апу, — сказал Азария. — Что они будут делать с персонажем — их дело. Это зависит только от них, если они, конечно, еще не разобрались с этим. Все, о чем мы договорились, — я больше не буду его озвучивать».

Представители шоу заявление актера пока что не комментировали.

Пару лет назад Апу, Азария и «Симпсоны» в целом оказались в центре расистского скандала — зрители проекта обвинили сериал в том, что Нахасапимапетилон, владелец магазина «На скорую руку», ведет себя на экране не как индиец, но является лишь стереотипной пародией на человека, приехавшего в США из Индии. Как тогда говорил сам Азария, своей работой над Апу он не хотел никого обижать, желая только «нести людям радость и смех».

«Идея того, что дети или взрослые, в прошлом или будущем, будут подвергаться издевательствам из-за Апу, печалит меня. Я только хотел нести людям радость и смех», — подчеркивал актер. (gazeta.az)