В результате землетрясения магнитудой 5,9 в районе Гёляка провинции Дюздже на северо-западе Турции пострадали 35 человек. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Anadolu сообщает, что толчки были зафиксированы в 04:08 по местному времени и ощущались в Стамбуле, Болу, Сакарье, Анкаре, Бартыне, Коджаэли, Кютахье, Биледжике, Зонгулдаке, Бурсе и Измире. Очаг залегал на глубине 6,81 км.

Сразу после землетрясения в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщали о 22 пострадавших. Состояние нескольких из них, по словам Коджи, оценивается как тяжелое. Губернатор Болу Эркан Кылыч сообщил, что в момент землетрясения несколько граждан в панике выпрыгнули с балконов.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в AFAD и службу спасения 112 пока не поступали сообщения о погибших. По данным AFAD, после землетрясения зафиксировано 18 афтершоков.

Губернатор Дюздже Джевдет Атай сообщил, что из-за землетрясения на один день отменены занятия в учебных заведениях. Афтершоки продолжают фиксировать в Дюздже. У АЗС образовались длинные очереди.