Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что силам ПВО ни разу не удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету Х-22. Сбивать их могут только американские комплексы «Patriot».

По его словам, хотя Х-22 является крылатой ракетой, она является сверхзвуковой и летит около 4 000 километров в час. Кроме того, Х-22 заходят на цель по баллистической траектории, что затрудняет их сбивание.

«Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня», — заявил Игнат, комментируя последнюю российскую атаку.

Так, РФ ударила по Донецкой области ракетами такого типа — из шести самолетов Ту-22М3 было выпущено четыре Х-22. Всего было выпущено 24 ракеты, из которых силы ПВО ликвидировали 16.

«Да, хотелось бы сбить больше, достичь того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК «Юг» был 100% результат сбития ракет. Но 16 из 24 — это тоже довольно высокий результат», — подытожил Игнат. (УНИАН)