Швеция выделит 3,7 миллиона долларов на развитие украинской атомной энергетики.

Как передает #, об этом сообщают российские СМИ.

Бенефициаром станет украинская госкомпания «Энергоатом». Предметом контракта, как говорится в документе, является внедрение программного обеспечения PSA RiskSpectrum/ RiskWatcher в инфраструктуру «Энергоатома».

Сообщается, что программное обеспечение PSA RiskSpectrum/ RiskWatcher позволяет проводить в онлайн-режиме анализ текущего состояния оборудования, которое работает в атомном цикле и прогнозировать его возможные поломки.