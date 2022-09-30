Отмечается, что ISP начала выдавать разрешения на экспорт в Турцию в третьем квартале, в то же время не объявила, о каких именно компаниях или продуктах идет речь, ссылаясь на конфиденциальность.

Швеция и Финляндия запретили экспорт оружия в Турцию после ее операции в Сирии против террористов Рабочей партии Курдистана.

В мае 2022 года Турция заявила, что «получила положительные сигналы» об отмене эмбарго на поставку оружия.

По данным СМИ, на сегодняшний день 28 из 30 стран-членов Альянса ратифицировали протоколы на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Венгрия и Турция еще должны принять соответствующее решение.