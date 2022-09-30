На фоне вступления Швеции в НАТО Национальная инспекция стратегических продуктов (ISP) объявила об отмене эмбарго на поставку оружия в Турцию, действовавшего с 2019 года. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что ISP начала выдавать разрешения на экспорт в Турцию в третьем квартале, в то же время не объявила, о каких именно компаниях или продуктах идет речь, ссылаясь на конфиденциальность.
Швеция и Финляндия запретили экспорт оружия в Турцию после ее операции в Сирии против террористов Рабочей партии Курдистана.
В мае 2022 года Турция заявила, что «получила положительные сигналы» об отмене эмбарго на поставку оружия.
По данным СМИ, на сегодняшний день 28 из 30 стран-членов Альянса ратифицировали протоколы на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Венгрия и Турция еще должны принять соответствующее решение.