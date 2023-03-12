Правительство Швеции находится в контакте с властями Ирана по ситуации с бывшим лидером группировки «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза» Хабибом Чаабом, который, кроме иранского гражданства, имеет шведское подданство, и смертный приговор которому был утвержден Верховным судом Ирана.

По словам министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма, МИД и посольство в Тегеране «интенсивно работают над внесением дополнительной ясности» в дело и осуждают вынесенный вердикт.

«Мы также выразили озабоченность по поводу ситуации с нашим подданным и попросили присутствовать на суде, — цитирует министра агентство TT в воскресенье. — Смертная казнь является бесчеловечным и необратимым наказанием, и Швеция вместе с остальными [странами] ЕС осуждает его применение при любых обстоятельствах».