Швейцарские власти признали, что не могут помешать санкциям США к «Северному потоку — 2»

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц, комментируя приостановку укладки труб для «Северного потока — 2», заявил, что власти страны критически относятся к экстерриториальным санкциям. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Швейцария не может помешать США, которые ввели санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Швейцария приняла к сведению санкции США, введенные в отношении проекта «Северный поток — 2», — сказал Ренц.

Он отметил, что заинтересованные компании будут самостоятельно решать, каким образом они отреагируют на ограничительные меры со стороны Вашингтона.

Ранее швейцарская компания Allseas под угрозой санкций США пока прекратила работы по укладки труб для газопровода «Северный поток — 2».