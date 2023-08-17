Швейцария хочет увеличить военный бюджет до 1% ВВП к 2030 году и укрепить сотрудничество с НАТО и ЕС из-за конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.

В заявлении отмечается, что в последние годы ситуация в сфере безопасности в Европе ухудшилась. Чтобы армия могла наилучшим образом защитить Швейцарию и ее население, ей необходимо укрепить обороноспособность во всех областях (на земле, в воздухе, киберпространстве, экзоатмосферном, электромагнитном и информационном пространстве, говорится в публикации.

До этого официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер заявил, что Швейцария приняла к сведению заявление НАТО о возможном открытии офиса в Женеве.

В апреле сообщалось, что швейцарские военные и гражданские специалисты в области кибербезопасности примут участие в международных учениях Locked Shields под шефством Центра передового опыта НАТО, расположенного в Эстонии.