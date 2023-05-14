Завершился музыкальный конкурс «Евровидение» этого года. Первое место заняла шведская певица Loreen с песней «Tattoo». Она была лидером после голосования жюри, а потом сохранила лидерство после зрительского голосования. Loreen не в первый раз становится лауреатом «Евровидения»: она уже выигрывала конкурс в 2012 году в Баку.

Второе место занял финский рэпер Käärijä с песней «Cha Cha Cha», он набрал 526 очков. Третье — израильская певица Ноа Кирель с песней «Unicorn».

«Евровидение» этого года прошло в Ливерпуле. В прошлом году победительницей конкурса стала группа из Украины Kalush Orchestra, и по правилам «Евровидения» следующий конкурс должен был пройти в стране-победительнице. Но из-за войны Украина не смогла бы обеспечить безопасность участников и зрителей, поэтому конкурс решили провести в Великобритании. Многие участники конкурса выразили солидарность с Украиной. (svoboda.org)