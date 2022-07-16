Бездомных кошек и собак в Азербайджане много – большинство на улице родились, кого-то выбросили так называемые хозяева. Относятся к ним по-разному – брезгливо, боязливо, сочувственно. Последние четвероногих бродяжек часто подкармливают, хоть так пытаясь облегчить им жизнь. В городах часто можно увидеть оставленный сердобольными жителями сухой корм, другие во дворах отдают животным остатки своей еды.

Но не все относятся к подобному одобрительно. Так, в результате жалобы соседей в Сумгайыте за кормление сотен кошек была оштрафована 75-летняя женщина. В ее отношении составлен протокол по статье 211.1 КоАП (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), согласно которой физические лица штрафуются на сумму от 200 до 400 манатов. Полицейские объяснили, что с женщиной неоднократно проводили профилактические беседы из-за того, что она препятствовала дезинфекционным работам, проводимым перед многоквартирным домом, и создала антисанитарные условия при кормлении животных. Кстати, поданную женщиной жалобу на соседей по поводу их оскорблений в ее адрес, не приняли к производству.

Да, некоторые, кормя животных, не убирают за собой мусор, скажем, упаковки консервов. Бывает, что и еда залеживается, но по большей части голодные собаки и кошки сметают все подчистую. Кого-то возмущает это, но при этом не возмущают, источающие смрад и привлекающие мух, пакеты с мусором, которые многие жильцы оставляют на лестничных клетках, переполненные мусорные баки, которые страшно открывать из-за вони, то, что многие бросают мусор прямо на тротуар и т.д. Никого за это не штрафуют, никто на подобное не жалуется. А тут нашли главную виновницу антисанитарии – пожилую женщину, неравнодушную к братьям нашим меньшим. Создать места для кормления бездомных животных, чтобы люди не кидали корм, где попало, ответственные структуры не могут, точнее, не хотят. Гуманного решения проблемы бездомных животных со стороны государства не видно. А вот штраф за неравнодушие – это пожалуйста.

«Есть разница между намеренным нарушением условий санитарии и оказанием бездомным животным поддержки, которая у нас ни в какой форме, к сожалению, не оказывается со стороны каких-либо структур. В этом случае почему- то не был учтен мотив, благие цели, сопутствующие действиям наказанной женщины. Надеюсь, что дело пересмотрят, она лишь пыталась облегчить жизнь уличным животным по мере своих возможностей», – говорит зооволонтер Лейла Ширинова.

Глава Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов подчеркивает, что за кормление бездомных животных штраф не предусмотрен, и оно никаким законодательным актом не запрещено. В Баку на улицах можно видеть немало домиков и кормушек для бездомных кошек, есть идеи приютов и клиник для бездомных животных, в том числе выдвигаемые со стороны дочери Президента, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Что касается вменяемой старушке-сумгаитке статьи 211.1 КоАП, то она касается нарушения санитарно-гигиенического режима, для которого нужно, чтобы последствия умышленных действий виновного в этом правонарушении приводили бы к угрозе для жизни и здоровья населения. Эту угрозу должна оценивать не полиция, а санитарно-эпидемиологическая служба, иначе возможна субъективность. Если же такая оценка проведена не была, то на месте этой женщины я бы обжаловал наложенное на нее наказание, говорит правозащитник.

«В чем состоит гипотетическая опасность от кормления кошек? Бездомные кошки могут быть больными, разносить заразу. Но ведь это же должно быть заботой не 75-летней старушки, а соответствующей государственной службы. В цивилизованных странах бродячим животным делают прививки, их стерилизуют, чипируют. В этом случае, животные не будут болеть, а их популяция никогда не будет слишком большой. При этом надо учитывать, что кошки в городе истребляют грызунов и других мелких животных, а это даже большая опасность для людей, чем от кошек.

Кроме того, от самих кошек и от их экскрементов может исходить ужасный запах, который беспокоит людей. Но ведь за каждой бродячей кошкой не уследишь, и если что-то вонючее лежит на улице или во дворе, то это уже забота не жильцов, а коммунально-эксплуатационных служб. Иначе за что они получают зарплату?», – отмечает Зейналов.

В этом аспекте, как говорит глава ПЦА, есть существенная разница в содержании бездомных и домашних животных. В последнем случае, люди содержат животных на собственной территории, и сами ответственны за их лечение, уборку за ними, и в целом за охрану здоровья людей и эпизоотологической стабильности. Это регулируется «Правилами содержания собак, кошек и других домашних животных в населенных пунктах Азербайджанской Республики», утвержденными постановлением Кабинета Министров №36 от 9 марта 2011 г. Вряд ли большинство «кошатников» знакомы с этим документом, который не секретен, но доступен лишь в интернете.

Согласно этому документу, в одной семье положено держать не более 1 собаки и 2 кошек. Вопросы регистрации животных с целью прививок, диагностического обследования, проведения ветеринарно-санитарных мероприятий возложены на региональные отделения Агентства Продовольственной Безопасности. Контролем выполнения правил занимаются и органы внутренних дел, санитарного и ветеринарного контроля. Регистрация животного дает право его выгуливать, перевозить в транспорте, держать у себя в гостиничном номере или на курорте. Но при переезде животного на другое место жительства, его хозяева обязаны сообщить об этом в ветеринарную службу по месту жительства в течение 5 дней.

При этом, на хозяев домашних животных возлагается и немало обязанностей: от выделения ему места, кормления, присмотра и уборки за своими питомцами до ежегодного медосмотра, и проведения лечебно-профилактических мероприятии против бешенства (в случае укусов лечение потерпевших оплачиваются хозяевами.

«Ненужные животные сдаются в «учреждение, занимающееся содержанием бездомных животных», при заболевании животного — в карантин при Агентстве. А трупы павших животных — на станцию, принимающую бездомных животных, для утилизации и захоронения. Не знаю, как другие, но я никогда не встречал адресов этих структур и встал бы в тупик, не зная, куда сдать ненужного ежика или игуану или где примут для похорон умершую кошку.

В постановлении много пунктов, защищающих животных от грубого обращения, и о наказании за это. Но на практике, не часто встретишься с ситуацией, когда кого-нибудь за жестокость к животным хоть как-нибудь наказали, если только об инциденте не раструбят соцсети. Вообще, – говорит он, — многие из пунктов этого документа вызывают вопросы и подозрение, что кто-то, взяв на себя функции контроля, создал удобную кормушку». Все, что касается обязательного ухода за домашними животными, обходится в весьма чувствительные для семейного бюджета суммы. Не поэтому ли среди бездомного зверья так много брошенных хозяевами животных?

Нельзя «отрываться» на беззащитных стариках, подкармливающих кошек — животных, которых ценил сам Пророк Мухаммед. На стариках, у которых и сумм-то таких трехзначных на штрафы нет, разве что отложены на похороны».