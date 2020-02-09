Штат Совета нацбезопасности США существенно сократят

Ранее стало известно, что Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Виндман был недисциплинированным и «сливал» информацию.(РИА Новости)