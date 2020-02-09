Штат Совета нацбезопасности США существенно сократят

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен на следующей неделе существенно сократит штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее О’Брайен неоднократно заявлял о намерении сократить штат Совета, которой при бывшем президенте США Бараке Обаме увеличился до 236 сотрудников, хотя при Джордже Буше насчитывал 100 человек.
Ранее стало известно, что Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Виндман был недисциплинированным и «сливал» информацию.(РИА Новости)