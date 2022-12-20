Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с главой Китая Си Цзиньпином обсудил войну РФ против Украині.

Как сообщила в канцелярии немецкого президента, в ходе разговора Штайнмайер подтвердил планы Германии поддерживать Украину. Он отметил, что российская агрессия усилила сплоченность Европы, а президент РФ Владимир Путин крупно просчитался, передает «Немецкая волна«.

Также Штайнмайер поблагодарил китайского лидера за неприятие ядерных угроз РФ. Штайнмайер подчеркнул «общий интерес Китая и Европы в прекращении войны» при условии вывода войск РФ из Украины. В связи с этим он попросил китайского лидера повлиять на Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что поддерживает усилия Германии по проведению переговоров и созданию устойчивой архитектуры безопасности в Европе. В то же время он уклонился от критики в адрес стратегического партнера КНР — РФ.