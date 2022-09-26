Канцлер ФРГ Олаф Шольц сдал в понедельник положительный тест на коронавирус. Он отправился на самоизоляцию, у него легкие простудные симптомы. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя кабмина Германии Штеффена Хебештрайта.

Шольц отменил участие во всех мероприятиях на текущую неделю. Он находится в Берлине.

В воскресенье канцлер вернулся из поездки по странам Персидского залива, в ходе которой посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Основной темой переговоров стало обеспечение поставок газа в Германию.

Также в понедельник о заражении коронавирусом сообщила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.