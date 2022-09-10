Правительство Германии заявило о своей готовности к возможному прекращению Россией поставок газа в Евросоюз.

Как сообщает агентство Bloomberg, об этом заявил канцлер Олаф Шольц.

«Германия подготовилась к тому, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа из-за войны против Украины», — заверил Шольц.

По его словам, на этот случай на севере страны уже подготовлены терминалы для приема импорта сжиженного газа.

Германия готовится к прекращению поставок российского газа на фоне шантажа со стороны Кремля, который создает искусственные препятствия для транзита, желая добиться снятия западных санкций, введенных за агрессию против Украины.

Действия Москвы уже привели к энергетическому кризису не только в Германии, но и в других странах ЕС.

В связи с этим Берлин и решил предпринять ряд мер, чтобы обезопасить себя на случай полного прекращения поставок.

«Мы сэкономили газ. Мы вновь используем производственные возможности угольных электростанций. В начале следующего года у нас будет возможность использовать оставшиеся южногерманские атомные электростанции, если это будет необходимо», — отметил Шольц. (НВ Украина)