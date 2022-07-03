Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиру Путину о полном взятии под контроль т.н. Луганской народной республики (Луганская область Украины — ред.). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Глава оборонного ведомства сообщил, что над городом Лисичанск и рядом прилегающих территорий установлен полный контроль благодаря успешным действиям подразделений Народной милиции «ЛНР» и вооруженных сил РФ. Также под контролем ВС РФ находятся населенные пункты Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Всего за последние сутки удалось взять под контроль 182 км кв.